Україна повинна залишитися транзитером газу, - уряд Німеччини

Україна повинна залишитися транзитером газу навіть після будівництва російського трубопроводу "Північний потік-2" . Про це завили в уряді Німеччини.

Про це повідомляє Reuters.

Таку заяву зробив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт після того, як в Росії заявили, що добудують газопровід "Північний потік-2".

"Для уряду Німеччини головним залишається те, що Україна повинна залишатися транзитною країною навіть після будівництва Північного потоку-2", - заявив Зайберт.

За його словами, Німеччина очікувала, що Росія буде дотримуватися існуючої міжурядової угоди, що зобов'язує її відправляти газ через Україну.