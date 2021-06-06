Україна повинна залишитися транзитером газу, - уряд Німеччини
Україна повинна залишитися транзитером газу навіть після будівництва російського трубопроводу "Північний потік-2". Про це завили в уряді Німеччини.
Про це повідомляє Reuters.
Таку заяву зробив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт після того, як в Росії заявили, що добудують газопровід "Північний потік-2".
"Для уряду Німеччини головним залишається те, що Україна повинна залишатися транзитною країною навіть після будівництва Північного потоку-2", - заявив Зайберт.
За його словами, Німеччина очікувала, що Росія буде дотримуватися існуючої міжурядової угоди, що зобов'язує її відправляти газ через Україну.
"Завдяки угоді про транзит, частково узгодженій між ЄС і Німеччиною, Росія і Україна створили основу для цього. Ми очікуємо, що ця угода буде дотримуватися", - підкреслив Зайберт.
Нагадаємо, в Росії заявилипро намір добудувати газопровід "Північний потік-2" до 2022 року.
Раніше повідомлялося, що Путін анонсував добудову другої нитки "Північного потоку-2" за пару місяців.