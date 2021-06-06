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Украина должна остаться транзитером газа, - правительство Германии

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Германия, Воскресенье 06 июня 2021 19:00
Украина должна остаться транзитером газа, - правительство Германии Фото: Штефффен Зайберт, официальный представитель правительства Германии (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Украина должна остаться транзитером газа даже после строительства российского трубопровода "Северный поток-2". Об этом завили в правительстве Германии.

Об этом сообщает Reuters.

Такое заявление сделал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт после того, как в России заявили, что достроят газопровод "Северный поток-2".

"Для правительства Германии главным остается то, что Украина должна оставаться транзитной страной даже после строительства Северного потока - 2", - заявил Зайберт.

По его словам, Германия ожидала, что Россия будет придерживаться существующего межправительственного соглашения, обязывающего ее отправлять газ через Украину.

"Благодаря соглашению о транзите, частично согласованному между ЕС и Германией, Россия и Украина создали основу для этого. Мы ожидаем, что это соглашение будет соблюдаться", - подчеркнул Зайберт.

Напомним, в России заявили, что намеренны достроить газопровод "Северный поток-2" до 2022 года.

Ранее сообщалось, что Путин анонсировал достройку второй нитки "Северного потока-2" за пару месяцев.

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