Украина должна остаться транзитером газа, - правительство Германии

Украина должна остаться транзитером газа даже после строительства российского трубопровода "Северный поток-2" . Об этом завили в правительстве Германии.

Такое заявление сделал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт после того, как в России заявили, что достроят газопровод "Северный поток-2".

"Для правительства Германии главным остается то, что Украина должна оставаться транзитной страной даже после строительства Северного потока - 2", - заявил Зайберт.

По его словам, Германия ожидала, что Россия будет придерживаться существующего межправительственного соглашения, обязывающего ее отправлять газ через Украину.