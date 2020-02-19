Україна запроваджує безвіз з острівною державою в Карибському морі

Фото: Гренада (metro.co.uk)

Громадяни України зможуть приїхати на Гренаду без візи

Кабінет міністрів затвердив угоду між урядами України та Гренади про скасування віз. Про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

За даними прем'єра, угода передбачає, що громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.

"Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко уповноважена підписати зазначену угоду", - написав він.

Гренада - острівна держава в Карибському морі, що включає власне Гренаду - найпівденніший із Навітряних островів, а також південну частину островів Гренадини, найбільший із яких - Каріока. Населення країни - близько 110 тис. осіб. Глава держави - британська королева, з 1974 представлена генерал-губернатором.

Фото: розпорядження Кабміну

Як повідомляло РБК-Україна, дані опитування компанії Research & Branding Group свідчать, що станом на травень 2019 року половина українців (52%), ніколи не були за кордоном. На момент початку дії безвізового режиму у червні 2017 року за кордоном ніколи не були близько двох третин українців (69%), а в лютому 2018 року - 65%.

Нагадаємо, за даними НБУ, українські туристи за січень-вересень 2019 року витратили у країнах Європейського союзу 4,715 млрд доларів, що на 3,1% більше, ніж рік тому.