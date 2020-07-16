Украина договорилась о безвизе с еще одной страной

Фото: Дмитрий Кулеба и Олег Фирер (mfa.gov.ua)

Украинцы смогут безвизово путешествовать в Гренаду

Украина и Гренада подписали соглашение об отмене визовых требований. Отныне украинцы смогут безвизово путешествовать в Гренаду на 90 дней в течение 180 дней с туристической целью.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Подписанное министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебою и послом Гренады в России Олегом Фирером соглашение вступит в силу после завершения сторонами внутригосударственных процедур.

Как отметили в украинском МИД, Грендада заинтересована в иностранных инвестициях в банковскую сферу и туризм, а также поддерживает тесные связи с США, Канадой и Британией.

Гренада - это островное государство в Карибском море, включающее собственно остров Гренада, а также южную часть островов Гренадины.

Напомним, ранее ускорить подписание безвиза с Канадой призвал президент Украины Владимир Зеленский.

Добавим, в апреле вступил в силу безвиз между Украиной и Эквадором.