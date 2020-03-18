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Уряд очікує на допомогу від МВФ найближчим часом

Новини » Фінансова криза 2020     18.03.2020 - 12:29
Уряд очікує на допомогу від МВФ найближчим часом
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна звернулася за допомогою до МВФ

Допомога Міжнародного валютного фонду (МВФ) Україні очікується найближчим часом. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Шмигаль, Україна активно веде переговори про надання допомоги від МВФ.

"Вчора відбулася зустріч з послами країн великими сімки. Вчора і кожен день тривають переговори з МВФ у селекторному режимі. Ми просуваємося вперед щодо фінансової підтримки... Є відповідні розпорядження міністра фінансів. Сподіваємося найближчим часом на позитивний результат. Меседжі і зворотній зв'язок від МВФ на сьогодні досить позитивні", - заявив Шмигаль.

Як повідомляло РБК-Україна, 16 березня президент України Володимир Зеленський звернувся за фінансовою допомогою до Міжнародного валютного фонду. Зокрема, Зеленський доручив Міністерству фінансів провести переговори з МВФ та іншими міжнародними партнерами про надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що в ситуації з розгортанням світової фінансової кризи через коронавірус "не мати програми з МВФ - це насправді вчинити самогубство". При цьому єдиною вимогою МВФ до України залишається закон, який не дозволить повернути "ПриватБанк" Ігорю Коломойському.

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