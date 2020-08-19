Україна денонсувала авіаційні угоди СНД через польоти Росії до окупованого Криму

Україна вийшла з авіаційних договорів з Росією
Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав. Ці документи втратили сенс через агресивні дії Росії.
Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 19 серпня.
"Наш уряд продовжує політику виходу з угод про співробітництво в рамках СНД", - сказав на прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Прем'єр нагадав, що Україна є стороною міжнародних та двосторонніх договорів у галузі цивільної авіації.
"Денонсація таких договорів з СНД - це в першу чергу відповідь на порушення Росією норм міжнародного права, анексію наших територій", - додав він.
Шмигаль нагадав, що з 2014 року Державіаслужба винесла 107 тисяч постанов про штрафи на 14,5 млрд грн на російські компанії за польоти до окупованого Криму.
"Зрозуміло, що в такій ситуації ні про яке співробітництво з країною-агресором мова йти не може", - сказав прем'єр.
Відповідно до постанови, Україна денонсує такі угоди:
Нагадаємо, 12 серпня Кабінет міністрів денонсував угоди в рамках Союзу незалежних держав (СНД) про співпрацю у прикордонній та культурній сферах.
Відзначимо, до цього було прийнято рішення про вихід України з угоди, яка стосувалася співпраці прикордонних військ країн СНД у науково-дослідній діяльності.