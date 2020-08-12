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Україна виходить ще з декількох угод у рамках СНД

Київ, Середа 12 серпня 2020 16:02
Україна виходить ще з декількох угод у рамках СНД
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Денонсовано угоди у сфері культури і прикордонних військ

Кабінет міністрів денонсував ще кілька угод в рамках Союзу незалежних держав (СНД). Мова йде про угоди про співпрацю у прикордонній та культурній сферах.

Відповідні рішення були прийняті на сьогоднішньому засіданні уряду.

Зокрема, Кабінет міністрів підтримав вихід України з угоди про співробітництво у підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для прикордонних військ країн СНД. Також схвалено проект указу президента про вихід з Ради командувачів Прикордонними військами.

Ці міжнародні договори уклали в Москві в 1995 і 1992 роках відповідно.

Крім того, Кабмін підтримав денонсацію угоди про співробітництво в галузі культури, а також прийняв постанову про вихід з угоди про створення ради з культурного співробітництва країн-учасниць СНД.

Нагадаємо, до цього було прийнято рішення про вихід України з угоди, яка стосувалася співпраці прикордонних військ країн СНД у науково-дослідній діяльності.

Відзначимо, Україна розриває всі зв'язки з СНД, оскільки з Росією фактичне співробітництво припинено, а відносини з іншими країнами-учасницями цього об'єднання розвиваються на підставі двосторонніх договорів.

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