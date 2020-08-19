Украина денонсировала авиационные соглашения СНГ из-за полетов России в оккупированный Крым

Украина выходит из семи соглашений в области авиации
Кабинет министров принял решение о выходе из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Эти документы потеряли смысл из-за агрессивных действий России.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 19 августа.
"Наше правительство продолжает политику выхода из соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Премьер напомнил, что Украина является стороной международных и двусторонних договоров в области гражданской авиации.
"Денонсация таких договоров с СНГ - это в первую очередь ответ на нарушение Россией норм международного права, аннексию наших территорий", - добавил он.
Шмыгаль напомнил, что с 2014 года Госавиаслужба вынесла 107 тысяч постановлений о штрафах на 14,5 млрд грн на российские компании за полеты в оккупированный Крым.
"Понятно, что в такой ситуации ни о каком сотрудничестве со страной-агрессором речь идти не может", - сказал премьер.
Согласно постановлению, Украина денонсирует следующие соглашения:
Напомним, 12 августа Кабинет министров денонсировал соглашения в рамках Союза независимых государств (СНГ) о сотрудничестве в пограничной и культурной сферах.
Отметим, что до этого было принято решение о выходе Украины из соглашения, которое касалась сотрудничества пограничных войск стран СНГ в научно-исследовательской деятельности.