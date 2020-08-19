Украина денонсировала авиационные соглашения СНГ из-за полетов России в оккупированный Крым

Фото: заседание правительства (пресс-служба КМУ)

Украина выходит из семи соглашений в области авиации

Кабинет министров принял решение о выходе из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Эти документы потеряли смысл из-за агрессивных действий России.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 19 августа.

"Наше правительство продолжает политику выхода из соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер напомнил, что Украина является стороной международных и двусторонних договоров в области гражданской авиации.

"Денонсация таких договоров с СНГ - это в первую очередь ответ на нарушение Россией норм международного права, аннексию наших территорий", - добавил он.

Шмыгаль напомнил, что с 2014 года Госавиаслужба вынесла 107 тысяч постановлений о штрафах на 14,5 млрд грн на российские компании за полеты в оккупированный Крым.

"Понятно, что в такой ситуации ни о каком сотрудничестве со страной-агрессором речь идти не может", - сказал премьер.

Согласно постановлению, Украина денонсирует следующие соглашения:

Решение о создании Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация", совершенное 22 января 1993 г. в г. Минске

Соглашение о дальнее радионавигационное обеспечение в Содружестве Независимых Государств, совершенное 12 марта 1993 г. в м. Москве

Соглашение о практическом использовании положений статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации, совершенная 9 декабря 1994 г. в г. Москве

Соглашение о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации, совершенное 9 декабря 1994 г. в м. Москве

Соглашение о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, совершенное 26 мая 1995 г. в г. Минске

Меморандум о принципах взаимодействия и сотрудничества в области гражданской авиации, совершенное 3 ноября 1995 г. в м. Москве

Решение о преобразовании Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация", совершенное 16 марта 2001 г. в г. Москве.

Напомним, 12 августа Кабинет министров денонсировал соглашения в рамках Союза независимых государств (СНГ) о сотрудничестве в пограничной и культурной сферах.

Отметим, что до этого было принято решение о выходе Украины из соглашения, которое касалась сотрудничества пограничных войск стран СНГ в научно-исследовательской деятельности.