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Україна вийшла ще з одного угоди з СНД

Київ, Середа 05 серпня 2020 14:28
Україна вийшла ще з одного угоди з СНД
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Угода стосувалося співпраці серед прикордонників в науково-дослідній діяльності

Уряд України прийняв рішення про вихід з ще одного важливого завдання з СНД. Зокрема, угоду стосувалося співпраці прикордонних військ у науково-дослідній діяльності.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів 5 серпня.

"Вийти з угоди про співпрацю прикордонних військ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з питань науково-дослідної діяльності, досконалої 12 квітня 1996 року в Москві", - йдеться в документі.

Про вихід з угоди буде повідомлено Міністерству закордонних справ у встановленому порядку.

Нагадаємо, 22 липня на засіданні Кабміну було прийнято рішення про вихід ще з двох угод в рамках СНД - вони стосувалися гуманітарного співробітництва.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна розірвала меморандум з Росією про боротьбу з тероризмом, який був підписаний 8 років тому.

Крім цього в липні Україна вийшла з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки в рамках СНД.

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