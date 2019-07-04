Україна буде однією з головних тем Ради НАТО-РФ

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Також сторони обговорять ракетний договір

Рада НАТО-Росія проведе 5 липня зустріч, на якій головними темами стануть Україна і Договір про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це повідомив один з чиновників НАТО, передає DW.

Повідомляється, що це буде останнє засідання Ради перед остаточним виходом Вашингтона з ракетного договору.

"Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг буде головувати на засіданні Ради НАТО-Росія 5 липня, в якому візьмуть участь посли країн НАТО і російський повірений у справах Юрій Горлач. На ньому обговорять Україну, Договір про РСМД, а також прозорість і зниження ризиків", - сказав чиновник НАТО.

Зазначимо, що після анексії Криму РФ і початку війни на Донбасі першою темою засідань Ради НАТО-РФ є Україна. Це буде друге засідання ради 2019 року.

Нагадаємо, в минулому році на засіданні Ради сторони обмінялися думками по декількох темах, включаючи ситуацію в Україні, військову діяльність в Європі, її відкритість та обмеження ризиків, а також взаємні брифінги з майбутнім масштабним вчень кожної із сторін. Крім того, в НАТО підкреслили, що альянс дотримується послідовного підходу до Росії

Як відомо, президент РФРоссийской Федерації Володимир Путін підписав закон про призупинення дії договору про ракети середньої та малої дальності.