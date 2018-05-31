Рада НАТО-Росія обговорила ситуацію в Україні

Рада НАТО-Росія також обговорила майбутні масштабні навчання кожної із сторін

В Брюсселі (Бельгія) сьогодні відбулося засідання Ради НАТО-Росія, в ході якого сторони обговорили ситуацію в Україні. Про це йдеться в повідомленні на сайті НАТО.

Повідомляється, що на засіданні Ради сторони обмінялися думками по декількох темах, включаючи ситуацію в Україні, військову діяльність в Європі, її відкритість та обмеження ризиків, а також взаємні брифінги щодо майбутніх масштабних навчань кожної із сторін. Крім того, в НАТО підкреслили, що альянс дотримується послідовного підходу до Росії.

"Ми заморозили практичне співробітництво в 2014 році через агресивні дії Росії в Україні. У той же час канали для політичного діалогу залишаються відкритими, Рада НАТО-Росія зберігається як важливий форум", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО не буде припиняти підтримку України після того, як цього вимагала Угорщина.