Украина будет одной из главных тем Совета НАТО-РФ

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Также стороны обсудят ракетный договор

Совет НАТО-Россия проведет 5 июля встречу, на которой главными темами станут Украина и Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил один из чиновников НАТО, предает DW.

Сообщается, что это будет последнее заседание Совета перед окончательным выходом Вашингтона из ракетного договора.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет председательствовать на заседании Совета НАТО-Россия 5 июля, в котором примут участие послы стран НАТО и российский поверенный в делах Юрий Горлач. На нем обсудят Украину, Договор о РСМД, а также прозрачность и снижение рисков", - сказал чиновник НАТО.

Отметим, что после аннексии Крыма РФ и начала войны на Донбассе первой темой заседаний Совета НАТО-РФ является Украина. Это будет второе заседание совета 2019 года.

Напомним, в прошлом году на заседании Совета стороны обменялись мнениями по нескольким темам, включая ситуацию в Украине, военную деятельность в Европе, ее открытость и ограничение рисков, а также взаимные брифинги по предстоящим масштабным учениям каждой из сторон. Кроме того, в НАТО подчеркнули, что альянс придерживается последовательного подхода к России

Как известно, президент РФРоссийской Федерации Владимир Путин подписал закон о приостановке действия договора о ракетах средней и малой дальности.