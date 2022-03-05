ru ua
Сб, 05 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Генштаб ЗСУ показав відео знищення російського вертольота

Новость на русском →
Україна, Субота 05 березня 2022 11:16
Генштаб ЗСУ показав відео знищення російського вертольота Фото: Російський вертольот знищили в Україні (скрін відео)
Автор: Олександр Білоус

Захисники України знищили черговий вертольот російських окупантів. Відео ліквідації оприлюднив Генштаб ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

"Так гинуть російські окупанти! Цього разу у вертольоті!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський
НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна