Генштаб ЗСУ показав відео знищення російського вертольота
Фото: Російський вертольот знищили в Україні (скрін відео)
Захисники України знищили черговий вертольот російських окупантів. Відео ліквідації оприлюднив Генштаб ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.
"Так гинуть російські окупанти! Цього разу у вертольоті!", - йдеться в повідомленні.
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