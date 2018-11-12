Посадових осіб МАУ підозрюють у розкраданні коштів аеропорту "Бориспіль"

Фото: літаки МАУ (facebook.com/lysenko.andrii)

Державі завдано збитків на суму понад 10 млн гривень

Правоохоронці викрили злочинну схему посадових осіб авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), які заволоділи грошовими коштами аеропорту "Бориспіль" у розмірі понад 10 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Генеральної прокуратури Андрія Лисенка Facebook.

Встановлено, що між МАУ і "Борисполем" укладено договір про спільну діяльність з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден, яку здійснювали працівники МАУ в приміщеннях аеропорту. На різниці обсягу робіт державі завдано збитків на суму понад 10 млн гривень.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів кримінальної виробництва.

У зв'язку з цим, керуючому спільною діяльністю - колишньому віце-президенту авіакомпанії МАУ повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України. В даний час вирішується питання про оголошення підозри іншим співучасникам злочину.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України викрили розкрадання майже 30 млн гривень менеджментом "Борисполя".