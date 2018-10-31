МАУ посилює норми перевезення ручної поклажі з 15 січня

Фото: літак МАУ (flyuia.com)

МАУ скоротила кількість предметів, дозволених до безкоштовного перевезення в салоні, до одного предмету верхньої одежі і парасольки

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) з 15 січня 2019 року змінює норми перевезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби МАУ.

Зокрема, компанія скоротила кількість предметів, дозволених до безкоштовного перевезення в салоні, до одного предмету верхньої одежі і парасольки. Правила перевезення ручної поклажі будуть діяти для пасажирів, які придбали квитки з 1 листопада 2018 року для подорожі з 15 січня 2019 року, і будуть залежати від базового тарифу та/або класу обслуговування, за яким куплений квиток.

Таким чином, пасажири, які придбали квитки, вартість яких не входить перевезення зареєстрованого багажу, зможуть взяти з собою на борт літака одне місце ручної поклажі вагою до 7 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см, а також верхній одяг і парасольку. Пасажири, які перевозять зареєстрований багаж, і пасажири економ-преміум класу на далекомагістральних рейсах зможуть взяти з собою на борт літака два місця ручної поклажі: одне місце вагою до 7 кг і розмірами не більше 55х40х20 см і одне місце вагою до 5 кг і розмірами не більше 40х30х10, а також верхній одяг і парасольку.

Крім того, для бізнес-класу середньомагістральних рейсів доступні два місця ручної поклажі: місце вагою до 12кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см плюс місце вагою до 5 кг і розмірами не більше 40x30x10 см, а також верхній одяг і парасольку. Для бізнес-класу далекомагістральних рейсів доступні три місця ручної поклажі: два місця загальною вагою до 15 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см кожна і одне місце вагою до 5 кг і розмірами не більше 40x30x10 см, а також верхній одяг і парасольку.

При цьому будь-які додаткові особисті речі, такі як пакети Duty Free, ноутбук, преса для читання, фотоапарат, бінокль, портплед та інші, повинні бути упаковані в місце ручної поклажі. Всі особисті речі пасажира, які не будуть упаковані в ручну поклажу, будуть вважатися окремим місцем ручної поклажі або багажу і будуть прийняті до перевезення тільки після сплати встановленого за їх перевезення тарифу.

Нагадаємо, МАУ повідомила про підвищення з 15 червня розміру збору за роздрукування посадкового талона в аеропорту з 10 до 15 євро.