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Указы уже подготовлены. Зеленский анонсировал новые санкции СНБО

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Киев, Пятница 03 февраля 2023 20:42
Указы уже подготовлены. Зеленский анонсировал новые санкции СНБО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Совет национальной безопасности и обороны Украины подготовил очередные санкционные решения. Указы о введении санкций уже подготовлены.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Есть очередные санкционные решения СНБО в отношении тех, кто работает на российскую агрессию, соответствующие указы о введении в действие решений СНБО уже подготовлены", - заявил он.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что против юридических и физических лиц, используемых РФ для железнодорожных перевозок, были введены санкции.

Кроме того, недавно Украина ввела санкции против более 20 священников РПЦ.

Также Зеленский ввел в действие санкции СНБО против двухсот граждан России. В санкционный список попали знаменитости и публичные особы.

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