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Вільямс-старша заявилася на ще один турнір перед US Open

Фото: Вінус Вільямс на Вімблдонському турнірі-2022 (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорців

Досвідчена американська тенісистка Вінус Вільямс гратиме на турніру WTA 250 у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter інсайдера Бена Ротенберга.

42-річна американка візьме участь у турнірі в столиці США, що розпочнеться 1 серпня. Це перше одиночне змагання для екс-першої ракетки світу з серпня 2021-го.

Вільямс-старша торік вилетіла в 1/16 фіналу турніру в Чикаго. Вона в двох сетах тоді програла тайванці Шувей Се. На Вімблдоні-2022 Вільямс виступила в парному змішаному розряді з британцем Джеймі Марреєм (вилетіли в 1/8 фіналу).

Напередодні Вільямс-старша отримала вайлдкард на престижний турнір у канадському Торонто. Обидва змагання входять у серію підготовки до Відкритого чемпіонату США.

Раніше четверо українок отримали місця в основній сітці Відкритого чемпіонату США. До Калініної, Костюк, Ястремської та Цуренко ще можуть приєднатися три співвітчизниці після кваліфікації.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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