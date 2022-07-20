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Цуренко та ще 3 українки зіграють в основній сітці US Open

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Нью-Йорк, Середа 20 липня 2022 21:43
Цуренко та ще 3 українки зіграють в основній сітці US Open Фото: Леся Цуренко дійшла до 3-го раунду Вімблдона-2022 (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

До заявкового списку жіночої частини Відкритого чемпіонату США з тенісу потрапили чотири українки. Ще три представниці України зіграють у кваліфікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

В основній сітці останнього в році мейджора гратимуть щонайменше чотири українки. Організатори запросили Ангеліну Калініну, Марту Костюк, Даяну Ястремську та Лесю Цуренко.

Ще три українки розпочнуть свій турнірний шлях із кваліфікації. За путівки в основний раунд поборються Дарія Снігур, Катерина Байндль і Катаріна Завацька. Старт US Open запланували на кінець серпня.

У свіжому рейтингу WTA п'ять українок потрапили до топ-100. Статус першої ракетки України повернувся до Еліни Світоліної, яка призупинила виступи через вагітність. Саме їй належить найкращий національний результат на US Open – півфінал у 2019 році.

Рекордсменкою Відкритого чемпіонату США залишається Серена Вільямс. Вона 6 разів перемагала на домашньому мейджорі. Цьогоріч вона заявилася на турнір завдяки захищеному рейтингу.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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