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Уильямс-старшая заявилась на еще один турнир перед US Open

Фото: Винус Уильямс на Уимблдонском турнире-2022 (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорцив

Опытная американская теннисистка Винус Уильямс будет играть на турнире WTA 250 в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter инсайдера Бена Ротенберга.

42-летняя американка примет участие в турнире в столице США, который начнется 1 августа. Это первое одиночное соревнование для экс-первой ракетки мира с августа 2021 года.

Уильямс-старшая в прошлом году вылетела в 1/16 финала турнира в Чикаго. Она в двух сетах тогда проиграла представительнице Тайваня Шувэй Се. На Уимблдоне-2022 Уильямс выступила в парном смешанном разряде с британцем Джейми Марреем (вылетели в 1/8 финала).

Накануне Уильямс-старша получила уайлд-кард на престижный турнир в канадском Торонто. Оба соревнования входят в серию подготовки к Открытому чемпионату США.

Ранее четверо украинок получили места в основной сетке Открытого чемпионата США. К Калининой, Костюк, Ястремской и Цуренко еще могут присоединиться три соотечественницы после квалификации.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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Теннис