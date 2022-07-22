Уильямс-старшая заявилась на еще один турнир перед US Open

42-летняя американка примет участие в турнире в столице США, который начнется 1 августа. Это первое одиночное соревнование для экс-первой ракетки мира с августа 2021 года.

Уильямс-старшая в прошлом году вылетела в 1/16 финала турнира в Чикаго. Она в двух сетах тогда проиграла представительнице Тайваня Шувэй Се. На Уимблдоне-2022 Уильямс выступила в парном смешанном разряде с британцем Джейми Марреем (вылетели в 1/8 финала).

Накануне Уильямс-старша получила уайлд-кард на престижный турнир в канадском Торонто. Оба соревнования входят в серию подготовки к Открытому чемпионату США.

Ранее четверо украинок получили места в основной сетке Открытого чемпионата США. К Калининой, Костюк, Ястремской и Цуренко еще могут присоединиться три соотечественницы после квалификации.