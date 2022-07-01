ru ua
Пт, 01 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Орієнтири для Світоліної. Топ-5 повернень зірок у жіночий тенніс

Новость на русском →
П'ятниця 01 липня 2022 08:45
Орієнтири для Світоліної. Топ-5 повернень зірок у жіночий тенніс Фото: Еліна Світоліна чекає на первістка восени (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Найуспішніша українська тенісистка в історії Еліна Світоліна готується стати матір'ю. Проте, говорити про кінець спортивної кар'єри 27-річної українки передчасно.

Про тенісисток-професіоналок, які досягли успіхів на корті після дива дітонародження – в матеріалі РБК-Україна.

У травні тоді ще перша ракетка України Еліна Світоліна розкрила головну причину паузи в своїй спортивній кар'єрі. Щаслива дружина французького тенісиста Гаеля Монфіса готується стати матір'ю восени.

Скептики з лав пересічних уболівальників уже встигли списати українку в тираж. Мовляв, на свій рівень вже не повернеться. Та світ тенісу сповнений історій про переможні повернення на корт мамусь із ракетками.

Кім Клейстерс

Бельгійка Кім Клейстерс – один із символів жіночого туру в "нульові". Дебютувавши в професіоналах у 1997 році, вона опинилася в топі орієнтовно за чотири роки. Перший турнір "Великого шолома" підкорився Клейстерс у 2005-му. US Open вона взяла після чотирьох поразок у фіналах в Австралії, Парижі (двічі) та в США. А вже за два роки бельгійка вперше оголосила про відхід із тенісу.

Орієнтири для Світоліної. Топ-5 повернень зірок у жіночий тенніс

Причина такого кроку з'ясувалася швидко. У 2008 році Клейстерс народила доньку Джаду, а вже влітку наступного року повернулася на корт у час підготовки до того ж Відкритого чемпіонату Сполучених Штатів. Форма тенісної мами шокувала – вона вибила кількох представниць топ-20 на турнірах у Цинциннаті та Канаді.

Організатори US Open видали Клейстерс вайлдкард, а та віддячила за довіру виходом у фінал. Там її суперницею стала Каролін Возняцкі, але опір польської данки було подолано всього в двох сетах (7:5, 6:3). Далі більше. У 2010 році Клейстерс повторила свій успіх у США, а потім ще й тріумфувала в Підсумковому турнірі WTA. Останній мейджор підкорився бельгійці в Австралії-2011, а наступного року вона зупинилася всього за крок від трофею.

Серена Вільямс

Унікальним є випадок Серени Вільямс. Січень 2017-го, у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії вона зійшлася зі старшою сестрою – Вінус. Та дивовижною стала не перемога в протистоянні, де переможця, як стверджують злі язики, визначає матір сестер. Згодом виявилося, що Серена тріумфувала в Мельбурні на 8-му тижні вагітності. Олімпія народилася у вересні, а вже за півроку її мама повернулася на корт.

Орієнтири для Світоліної. Топ-5 повернень зірок у жіночий тенніс

Уже в 2018 році Вільямс-молодша дійшла до двох фіналів турнірів “Великого шолома”. На Вімблдоні вона поступилася німкені Анжеліці Кербер, а у вирішальному поєдинку US Open – Наомі Осаці. Ще за рік Серена Вільямс знову опинилася у двох, на тих же мейджорах. Але знову поступилася – цього разу Сімоні Халеп і Б'янці Андреєску відповідно.

І хоч новий "Великий шолом" Вільямс поки не підкорився (американка щойно вилетіла з Вімблдона-2022), та її рішучість повторити та перевершити рекорд Маргарет Корт (24 "шоломи") підштовхує до думки, що виграний у 2020 році турнір в Оукленді далеко не найпрестижніший у списку тріумфів після народження доньки.

Маргарет Корт

Вільямс і легендарну Корт поєднує не лише заочна боротьба за звання рекордсменки турнірів "Великого шолома" серед жінок. У розквіті спортивної кар'єри австралійка народила первістка Даніеля (1972 р.). Та це не завадило Корт уже в наступному році тріумфувати на трьох (!) із чотирьох мейджорів – в Австралії, Франції, США, а на Вімблдоні вона вибула в півфіналі. Більше того, на тих же турнірах Корт перемогла ще й в парному розряді.

Орієнтири для Світоліної. Топ-5 повернень зірок у жіночий тенніс

У 1974-му легендарна тенісистка народила вдруге – доньку Маріку. У наступному ж році вона востаннє перемогла на турнірі "Великого шолома", здобувши титул у парі на US Open. 76-й Корт розпочала з вильоту в чвертьфіналі Australian Open, а згодом дізналася про третю вагітність, але повернулася наприкінці року та пробилася у фінали Токіо та Мельбурна. Сезон-1977 міг принести австралійці нові вершини, та невдовзі вона завагітніла знову й остаточно завершила кар'єру.

Івонн Гулагонг-Коулі

Ще одна австралійка – Івонн Гулагонг-Коулі – на пік виступів вийшла на початку 70-х. На Відкритому чемпіонаті Австралії-1971 вона дійшла до фіналу, де програла співвітчизниці Корт. Зате далі впродовж року тріумфувала на "Роллан Гаррос" і Вімблдоні (реванш із Корт). Далі на два роки затягнулася темна смуга – 5 програних фіналів "Великого шолома" та два вильоти в півфіналах. Але потім тричі поспіль Гулагонг-Коулі не мала рівних на батьківщині.

Орієнтири для Світоліної. Топ-5 повернень зірок у жіночий тенніс

У травні 1977-го корінна австралійка народила дівчинку Келлі. Та той рік мав ще одну особливість. Організатори Australian Open провели два турніри – у січні та грудні. Гулагонг-Коулі якраз встигла набрати форму під кінець року й учетверте тріумфувала перед рідною публікою. А закріпила успіх перемогою і в парному розряді.

Ще один мейджор підкорився аж у 1980-му – Вімблдон. Могла позмагатися і у Відкритому чемпіонаті США, де австралійці світив 4-й посів. Та мікротравма та друга вагітність змусили відмовитися. Із двома дітками вдома Гулагонг-Коулі було вже не до тенісу, тож після кількох перерв вона остаточно зачохлила ракетку в 1983 році.

Кара Блек

Нетипова зімбабвійка Кара Блек справедливо вважалася королевою парного розряду. Ще до 30 років вона встигла тріумфувати на п'яти турнірах "Великого шолома" в парі з іншими тенісистками. Улюбленим мейджором африканки став Вімблдон, де вона перемагала тричі (2004, 2005, 2007). А ще ж були 5 "шоломів" у міксті!..

Орієнтири для Світоліної. Топ-5 повернень зірок у жіночий тенніс

У 2012 році Блек стала мамою. Експерти та фанати вже збиралися попрощатися з уславленою тенісисткою. Однак, та вирішила повернутися на корт. Найкращим досягненням на турнірах "Великого шолома" став "лише" півфінал US Open у 2014 році. Та тоді ж оформила перемогу в доволі престижному Підсумковому турнірі WTA парного розряду, де разом із Санею Мірзою здолала дует китаянки Шуай і тайванки Шувей.

Вагітність для професіональних тенісисток – зовсім не гарантований хрест на кар'єрі. Прикладів успішних повернень на корт у статусі матусь насправді десятки, та не всі перемагають на мейджорах.

Тим не менше, кожен випадок вагітності у спорті унікальний. Для когось новий статус стає викликом для подальших звершень, для інших – нагода повністю змінити світогляд. Який шлях обере найсильніша українська тенісистка в історії дізнаємося вже незабаром...

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис Элина Свитолина Уимблдон
NEWS
Президент Індонезії передав Путіну послання Зеленського
Президент Індонезії передав Путіну послання Зеленського
DAILY
Олег Синєгубов: Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Синєгубов: Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків