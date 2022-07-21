ua ru
Чт, 21 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вінус Вільямс вперше за рік гратиме в одиночному розряді турніру WTA

Новость на русском →
Канада, Четвер 21 липня 2022 10:27
Вінус Вільямс вперше за рік гратиме в одиночному розряді турніру WTA Фото: Вінус Вільямс готова кинути виклик молоді (facebook.com/VenusWilliams)
Автор: Антон Федорців

Наддосвідчена Вінус Вільямс повертається в одиночний розряд жіночого тенісу за місяць до старту Відкритого чемпіонату США. Американка вийде на корт в Торонто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

42-річна американка отримала вайлдкард на National Bank Open. Цей турнір стане для американки першим в одиночному розряді з серпня 2021-го.

Вільямс-старша не виходила на корт із 1/16 фіналу торішнього турніру в Чикаго. Тоді вона в двох сетах поступилася тайванці Шувей Се. На Вімблдоні-2022 Вільямс зіграла лише в парному змішаному розряді. Її партнером був Джеймі Маррей, але дует вилетів із боротьби в 1/8 фіналу.

Турнір в Торонто розпочнеться 8 серпня. Він входить до переліку "мастерсів" у рамках підготовки до US Open. Вінус Вільямс грала в Канаді у фіналі в 2014 році, але поступилася Агнешці Радваньскій.

Напередодні четверо українок отримали місця в основній сітці Відкритого чемпіонату США. До Калініної, Костюк, Ястремської та Цуренко ще можуть приєднатися три співвітчизниці після кваліфікації.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис
NEWS
Коломойського можуть позбавити громадянства України, - джерело
Коломойського можуть позбавити громадянства України, - джерело
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень