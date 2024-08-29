Уклонение от мобилизации: как правильно оформить отсрочку и избежать наказания

Кого могут наказать за уклонение от мобилизации

Украинцы, имеющие основания для получения отсрочки от мобилизации, должны оформить их в определенном законом порядке. Юрист объясняет, что когда человек имеет основания для отсрочки, но не оформил их, при этом не появляется по повесткам в территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также игнорирует обновление данных, то такие действия могут расцениваться, как "уклонение".

Он отмечает, что в таких случаях влекут административную и уголовную ответственность.

Административная ответственность. Согласно части 2 статьи 210-1 КУоАП, предусмотрен штраф в размере от 1000 до 1500 тысяч рублей. Это означает, что штраф за уклонение от призыва составит от 17000 до 55500 гривен.

Уголовная ответственность. Если говорить об уголовной ответственности, чаще всего речь идет о статье 336 УК Украины, касающейся уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации или в особый период, а также во время призыва резервистов. Это правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Преступление, предусмотренное статьей 336 УК Украины, совершается военнообязанным лицом, которому было надлежащим образом уведомлено об обязанности явиться в ТЦК и СП, но оно уклонилось от призыва.

Кого не могут наказать за уклонение от мобилизации

Михаил Лобунько отмечает, что человека, который оформил отсрочку от мобилизации согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Постановлением КМУ №560, не может считаться уклоняющимся от мобилизации, поскольку он не подлежит мобилизации и, соответственно, не может быть обвинена в уклонении от нее.

Отметим, чтобы получить отсрочку, военнообязанным необходимо лично подать в ТЦК заявление на имя председателя спецкомиссии. Форма заявления утверждена постановлением Кабинета Министров Украины №560. К заявлению необходимо добавить документы (или их копии), подтверждающие право на отсрочку.