Ухилення від мобілізації: як правильно оформити відстрочку та уникнути покарання

Кого можуть покарати за ухилення від мобілізації

Українці, які мають підстави для отримання відстрочки від мобілізації повинні оформити їх у визначеному законом порядку. Юрист пояснює, що коли людина має підстави для відстрочки, але не оформила їх, при цьому не з’являється на за повістками до територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також ігнорує оновлення даних, то такі дії можуть розцінюватись, як "ухилення".

Він зазначає, що у такі випадки тягнуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

Адміністративна відповідальність. Згідно з частиною 2 статті 210-1 КУпАП, передбачено штраф у розмірі від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це означає, що штраф за ухилення від призову становитиме від 17 000 до 55 500 гривень.

Кримінальна відповідальність. Якщо говорити про кримінальну відповідальність, найчастіше мова йде про статтю 336 КК України, яка стосується ухилення від призову на військову службу під час мобілізації або в особливий період, а також під час призову резервістів. Це правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. Злочин, передбачений статтею 336 КК України, вчиняється військовозобов'язаною особою, якій було належним чином повідомлено про обов'язок з'явитися до ТЦК та СП, але вона ухилилася від призову.

Кого не можуть покарати за ухилення від мобілізації

Михайло Лобунько зазначає, що людину, яка оформила відстрочку від мобілізації згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" та Постановою КМУ №560, не може вважатися такою, що ухиляється від мобілізації, оскільки вона не підлягає мобілізації і, відповідно, не може бути звинувачена в ухиленні від неї.

Зазначимо, щоб отримати відстрочку, військовозобов’язаним необхідно особисто подати до ТЦК заяву на ім'я голови спецкомісії. Форма заяви затверджена постановою Кабінету міністрів України №560. До заяви необхідно додати документи (або їхні копії), які підтверджують право на відстрочку.