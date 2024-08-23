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В Днепре разоблачили адвоката, который помогал уклоняться от мобилизации за 25 тысяч долларов

Пятница 23 августа 2024 14:58
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В Днепре разоблачили адвоката, который помогал уклоняться от мобилизации за 25 тысяч долларов Фото: В Днепре разоблачили адвоката, который помогал уклоняться от мобилизации за 25 тысяч долларов (t.me/pgo_gov_ru)
Автор: Валерия Полищук

В Днепре разоблачены два человека, которые за 25 тысяч долларов помогали военнообязанному избежать мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Подозрение выдвинуто военнослужащему и его сообщнице по факту злоупотребления влиянием (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Следствие установило, что военнослужащий, который является действующим адвокатом, вместе с сообщницей пообещали за 25 тысяч долларов повлиять на должностных лиц ТЦК, СП и ВВК, чтобы признать военнообязанного непригодным к службе.

Кроме этого, подозреваемый за 45 тысяч гривен передал уклонистам пустые бланки повесток, что позволило избежать призыва.

Правоохранители задержали подозреваемых, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Фото: В Днепре разоблачили адвоката, который помогал уклоняться от мобилизации за 25 тысяч долларов (t.me/pgo_gov_ru)

Ранее СБУ в Киеве задержала адвоката, организовавшего "схему для уклонистов". За "услуги" он просил от 3 до 50 тысяч долларов.

Также в Тернопольской области разоблачили депутата сельского совета, который помог бежать из Украины 74 военнообязанным.

А недавно пограничники задержали "КАМАЗ", на котором полсотни уклонистов пытались скрыться в Молдове.

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