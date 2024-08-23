В Днепре разоблачены два человека, которые за 25 тысяч долларов помогали военнообязанному избежать мобилизации.

Подозрение выдвинуто военнослужащему и его сообщнице по факту злоупотребления влиянием (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Следствие установило, что военнослужащий, который является действующим адвокатом, вместе с сообщницей пообещали за 25 тысяч долларов повлиять на должностных лиц ТЦК, СП и ВВК, чтобы признать военнообязанного непригодным к службе.

Кроме этого, подозреваемый за 45 тысяч гривен передал уклонистам пустые бланки повесток, что позволило избежать призыва.

Правоохранители задержали подозреваемых, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Фото: В Днепре разоблачили адвоката, который помогал уклоняться от мобилизации за 25 тысяч долларов (t.me/pgo_gov_ru)