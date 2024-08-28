Как военнообязанные мужчины могут уехать за границу: все основания и список документов

После начала полномасштабной войны правила пересечения границы для многих мужчин в Украине изменились. В частности, 9 августа 2024 г. Постановлением Кабинета министров Украины № 900 были внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

РБК-Украина вместе с адвокатом АБ Романа Сацыка Марией Ганиной разбиралось, что изменилось в августе и как мужчины могут уезжать из страны.

Адвокат отмечает, что в Украине в августе нынешнего года введен новый порядок проверки паспортных и подтверждающих документов. Теперь уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы будут получать информацию бесплатно через электронные информационные системы и реестры, управляемые органами государственной власти или местного самоуправления. Это включает в себя доступ к информации с ограниченным доступом. Использование такой информации производится с соблюдением законодательства о защите персональных данных.

Как военнообязанным уехать за границу

Для того чтобы выехать из Украины все граждане должны предъявить паспорт для выезда за границу. В условиях военного положения мужчинам от 18 до 60 лет дополнительно нужно иметь действующий военно-учетный документ (ВОД) и документ, подтверждающий право на пересечение границы.

Мария Ганина отмечает, что документы могут варьироваться в зависимости от ситуации. Например, для отца трех и более детей до 18 лет, состоящих в зарегистрированном браке с матерью детей и не имеющих задолженности по алиментам, необходимо предъявить:

военно-учетный документ

справку об отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации

свидетельство о браке

свидетельства о рождении каждого ребенка с указанным отцовством

Мужчина, сопровождающий жену с инвалидностью I или II группы, должен показать не только военно-учетный документ, но и свидетельство о браке, подтверждение инвалидности (справка МСЭК или соответствующее удостоверение) и, если он подлежит мобилизации, справку об отсрочке от призыва на военную службу.

Как уехать за границу не военнообязанными

В Интернете часто распространяется заблуждение, что лица, не подлежащие мобилизации, например, исключенные из военного учета или являющиеся призывниками, могут беспрепятственно пересекать границу без необходимости предоставления документов, подтверждающих причину пересечения.

"Однако это неправда. Такие лица также должны предъявить военно-учетный документ (военный билет или временное удостоверение для исключенного из военного учета, приписное удостоверение – для призывника) и соответствующие документы, устанавливающие основание для пересечения границы. Различием с правилами пересечения государственной границы для военнообязанных, не подлежащих мобилизации, является отсутствие необходимости оформления отсрочки", – объясняет адвокат.

Почему могут отказать в пересечении границы

Если у лица нет паспорта гражданина Украины для выезда за границу или другого документа, предоставляющего право на выезд и въезд в страну, или не предъявит военно-учетный документ, представитель Пограничной службы Украины откажет в пересечении границы.

"Обращаю внимание, что электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет или временное удостоверение. Также важным моментом является то, что содержащиеся в бумажном ВОД данные должны совпадать с данными из Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг", – обращает внимание Мария Ганина.

Также пересечение границы будет запрещено в случае непредоставления документов, подтверждающих основания для выезда, а для подлежащих мобилизации военнообязанных – при отсутствии справки о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Дополнительным основанием для отказа в пересечении границы есть наличие информации о пребывании военнообязанного в розыске. В таком случае, к месту пропуска может быть вызвана полиция для административного задержания и доставки лица в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Кроме того, пересечение границы будет отказано в случае обнаружения использования поддельных документов, печатей, штампов или бланков.