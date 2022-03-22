ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ізраїльський прем'єр доручив спецслужбам підготувати візит до Києва, - Ynet

Новость на русском →
Тель-Авів, Вівторок 22 березня 2022 08:40
Ізраїльський прем'єр доручив спецслужбам підготувати візит до Києва, - Ynet Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет доручив спецслужбам підготувати візит до Києва в рамках посередницьких зусиль з припинення війни Росії проти України. Але такий візит може відбутися за умови істотного прогресу в переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet.

За словами знайомих з ситуацією джерел, український президент Володимир Зеленський і представники уряду протягом останніх 10 днів домагалися візиту Беннета, вважаючи, що такий візит може прискорити переговори з Росією про припинення вогню.

У минулі вихідні канцелярія Беннета звернулася до служби безпеки (Шабак) з проханням в найкоротші терміни підготувати заходи безпеки під час візиту Беннета до Києва. Проте деякі співробітники спецслужби висловили побоювання з приводу ризиків в зону активних боїв, особливо після того, як в результаті російського ракетного удару по Києву 21 березня загинули не менше 8 осіб.

Також повідомляється, що Беннет буде готовий прибути до Києва лише в тому випадку, якщо обидві сторони домовляться про припинення вогню.

"Очевидно, що для просування переговорів необхідні особисті зустрічі. І вони можуть пройти в майбутньому, якщо переговори досягнуть переломного моменту", - зазначило джерело, яке брало участь у переговорах з українською стороною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль сумнівається в необхідності приймати переговори України та Росії оскільки не впевнений в їх ефективності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Війна Росії проти України
NEWS
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро