Ізраїльський прем'єр доручив спецслужбам підготувати візит до Києва, - Ynet

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет доручив спецслужбам підготувати візит до Києва в рамках посередницьких зусиль з припинення війни Росії проти України . Але такий візит може відбутися за умови істотного прогресу в переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet .

За словами знайомих з ситуацією джерел, український президент Володимир Зеленський і представники уряду протягом останніх 10 днів домагалися візиту Беннета, вважаючи, що такий візит може прискорити переговори з Росією про припинення вогню.

У минулі вихідні канцелярія Беннета звернулася до служби безпеки (Шабак) з проханням в найкоротші терміни підготувати заходи безпеки під час візиту Беннета до Києва. Проте деякі співробітники спецслужби висловили побоювання з приводу ризиків в зону активних боїв, особливо після того, як в результаті російського ракетного удару по Києву 21 березня загинули не менше 8 осіб.

Також повідомляється, що Беннет буде готовий прибути до Києва лише в тому випадку, якщо обидві сторони домовляться про припинення вогню.

"Очевидно, що для просування переговорів необхідні особисті зустрічі. І вони можуть пройти в майбутньому, якщо переговори досягнуть переломного моменту", - зазначило джерело, яке брало участь у переговорах з українською стороною.