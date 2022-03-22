ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Може зашкодити переговорам". У Путіна відреагували на ідею Зеленського про референдум

Новость на русском →
Москва, Вівторок 22 березня 2022 13:26
"Може зашкодити переговорам". У Путіна відреагували на ідею Зеленського про референдум Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

Російська Федерація поки не може коментувати ідею президента України Володимира Зеленського про референдум з приводу домовленостей сторін про припинення війни. Але винесення цих питань на публіку зараз зашкодить переговорам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Україна - суверенна держава. Там мають бути внутрішньодержавні процедури. Крім цього, є ті субстанції, які знаходяться на столі переговорів двох делегацій. Я не можу вторгатися в деталі цих субстанцій. Переконані, що зараз винесення їх на публіку може тільки зашкодити переговорному процесу, який і так йде повільніше, ніж нам хотілося б", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив, що остаточно вирішувати компроміси на переговорах між Україною і Росією будуть на всеукраїнському референдумі.

Він також говорив, що питання Криму і Донбасу не вдасться вирішити на першій зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Якщо вона все-таки відбудеться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Референдум Війна Росії проти України
NEWS
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро