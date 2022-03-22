Є країни НАТО, які готові давати Україні гарантії безпеки, - Зеленський

Президент України заявив, що НАТО не хоче воювати з Росією, тому і не приймає Україну до себе. Україна повинна прийняти це рішення, але постійно нагадувати блоку і про те, що є інші гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського Суспільному .

"Є країни-члени НАТО, які готові бути гарантами нашої безпеки. Вони не можуть забезпечити нашу присутність в НАТО, але вони готові робити все те, що повинен був робити альянс, будь ми його членами", - зазначив Зеленський.

За його словами, це був би нормальний компроміс. Такий варіант компромісний для всіх: для Заходу, для України, яка хоче гарантій безпеки, і для Росії.

"У цьому буде точка в закінченні війни для України", - заявив президент України. Президент також додав, що третина країн НАТО не бачить Україну у складі Альянсу, але його двері залишаються відкритими для України.