Украина готовится расширить права нацменьшин: какие изменения обсуждают с Венгрией

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр сообщил о достигнутых между Киевом и Будапештом договоренностях, предусматривающих изменения в украинском законодательстве об образовании и расширение ряда прав национальных меньшинств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Радио Свободы".

Украина согласилась внести ряд изменений в закон о среднем образовании и расширить права национальных меньшинств в образовательной, общественной и культурной сферах.

Об этом свидетельствует документ с изложением договоренностей между украинской и венгерской сторонами, о которых 3 июня сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр.

Согласно документу, ученики классов с обучением на языках национальных меньшинств смогут использовать родной язык не только во время учебного процесса, но и при других формах общения между собой и с педагогами.

Изменения в сфере образования

Учебные заведения, в которых действуют классы или группы с обучением на языке национального меньшинства, смогут получить статус школы нацменьшинства.

Для таких учреждений предусматривается возможность дублирования вывесок и другой общедоступной информации соответствующим языком. При этом директор или его заместитель должны владеть языком данной общины.

По запросу родителей документы об образовании смогут оформляться также на языке национального меньшинства. Для выпускников, обучавшихся на таком языке, задания внешнего независимого оценивания разрешат переводить, за исключением экзаменов по украинскому языку и истории Украины.

Одновременно Украина выразила готовность увеличить количество предметов на государственном языке в классах нацменьшинств, если такую инициативу поддержат не менее двух третей родителей учащихся.

В документе отмечается, что стороны в целом согласовали основные подходы и формулировки по 11 пунктам образовательного блока.

Именно вопросы образования на протяжении последних лет оставались главным предметом разногласий между Киевом и Будапештом.

Какие права могут получить нацменьшинства

Отдельный раздел посвящен общественно-политическим и культурным правам национальных меньшинств.

В частности, местные органы власти в районах компактного проживания таких общин смогут требовать от сотрудников знания соответствующего языка либо организовывать языковые курсы.

Также предусматривается возможность общения с органами местного самоуправления на языках меньшинств.

Документ закрепляет обязательное проведение консультаций с представителями нацменьшинств по законопроектам, касающимся их правового статуса.

Кроме устного и письменного использования языка, предлагается предоставить право применять его и в электронной форме.

Кроме того, публичные мероприятия, организованные для представителей нацменьшинств, смогут проводиться на их языках.

В населенных пунктах с компактным проживанием таких общин допускается размещение официальных названий на зданиях органов местного самоуправления и коммунальных учреждений на двух языках по решению местных советов.

Во время подготовки выборов агитационные материалы и разъяснения порядка голосования планируют дублировать языками нацменьшинств.

На местных выборах в местах их традиционного проживания аналогичное правило может распространяться и на тексты избирательных бюллетеней.

Также предусмотрено дублирование названий улиц, площадей, скверов и других топонимов соответствующими языками.

Символика национальных меньшинств сможет использоваться во время официальных мероприятий при условии, что она не будет визуально преобладать над государственной символикой Украины и не будет противоречить украинскому законодательству.