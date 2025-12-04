Венгерская компания заинтересовалась активами российского "Лукойла", - Reuters

Источники издания рассказали, что MOL хочет приобрести нефтеперерабатывающие заводы и АЗС "Лукойла" в Европе, а также доли в производственных активах в Казахстане и Азербайджане.

Reuters сообщило, что Министерство финансов США отказалось от комментариев по этому вопросу.

Венгерский премьер Виктор Орбан обсудил планы MOL с президентом США Дональдом Трампом в ноябре, сообщил один из источников.

Отмечается, что Венгрия получила годовое освобождение от санкций США, чтобы продолжать использовать российскую нефть и газ.

Будапешт сильно зависит от российских энергоносителей, и Орбан, который находится у власти уже 15 лет, длительное время пытается поддерживать хорошие отношения как с РФ, так и с США.

Венгерская компания MOL стремится приобрести сербскую нефтеперерабатывающую компанию NIS, которая принадлежит России и также находится под санкциями США.