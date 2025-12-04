RU

Венгерская компания заинтересовалась активами российского "Лукойла", - Reuters

Фото: заводы и АЗС "Лукойла" в Европе заинтересовали венгерскую компанию MOL (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Венгерская компания MOL сообщила чиновникам США о заинтересованности в приобретении международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл", который находится под санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники издания рассказали, что MOL хочет приобрести нефтеперерабатывающие заводы и АЗС "Лукойла" в Европе, а также доли в производственных активах в Казахстане и Азербайджане.

Reuters сообщило, что Министерство финансов США отказалось от комментариев по этому вопросу.

Венгерский премьер Виктор Орбан обсудил планы MOL с президентом США Дональдом Трампом в ноябре, сообщил один из источников.

Отмечается, что Венгрия получила годовое освобождение от санкций США, чтобы продолжать использовать российскую нефть и газ.

Будапешт сильно зависит от российских энергоносителей, и Орбан, который находится у власти уже 15 лет, длительное время пытается поддерживать хорошие отношения как с РФ, так и с США.

Венгерская компания MOL стремится приобрести сербскую нефтеперерабатывающую компанию NIS, которая принадлежит России и также находится под санкциями США.

 

Санкции США против "Лукойла"

Напомним, США ударили санкциями по двум российским нефтяным компаниям "Лукойл" и "Роснефть". На этом фоне несколько стран ЕС, у которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

В частности, парламент Болгарии разрешил правительству назначить нового руководителя НПЗ. Завод могут национализировать, а затем продать новым владельцам.

Также сообщалось, что молдавские чиновники обсуждают с "Лукойлом" возможность покупки объектов компании в аэропорту Кишинева. "Лукойлу" предложили продать инфраструктуру в аэропорту, в частности склад авиационного топлива.

Отметим, 30 ноября Украина ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также россиян, которые организуют системное уничтожение украинцев дронами.

