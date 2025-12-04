UA

Угорська компанія зацікавилась активами російського "Лукойла", - Reuters

Фото: заводи і АЗС "Лукойла" в Європі зацікавили угорську компанію MOL (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Угорська компанія MOL повідомила чиновникам США про зацікавленість у придбанні міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл", який перебуває під санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела видання розповіли, що MOL хоче придбати нафтопереробні заводи та АЗС "Лукойла" в Європі, а також частки в виробничих активах в Казахстані та Азербайджані.

Reuters повідомило, що Міністерство фінансів США відмовилося від коментарів щодо цього питання.

Угорський прем'єр Віктор Орбан обговорив плани MOL з президентом США Дональдом Трампом у листопаді, повідомило одне з джерел.

Зазначається, що Угорщина отримала річне звільнення від санкцій США, щоб продовжувати використовувати російську нафту і газ.

Будапешт сильно залежить від російських енергоносіїв, і Орбан, який перебуває при владі вже 15 років, тривалий час намагається підтримувати добрі відносини як з РФ, так і з США.

Угорська компанія MOL прагне придбати сербську нафтопереробну компанію NIS, яка належить Росії й також перебуває під санкціями США.

Санкції США проти "Лукойлу"

Нагадаємо, США вдарили санкціями по двох російських нафтових компаніях "Лукойл" і "Роснефть". На цьому тлі кілька країн ЄС, у яких є НПЗ "Лукойла", почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.

Зокрема, парламент Болгарії дозволив уряду призначити нового керівника НПЗ. Завод можуть націоналізувати, а потім продати новим власникам.

Також повідомлялось, що молдавські чиновники обговорюють з "Лукойлом" можливість купівлі об'єктів компанії в аеропорту Кишинева. "Лукойлу" запропонували продати інфраструктуру в аеропорту, зокрема склад авіаційного палива.

Зазначимо, 30 листопада Україна ввела санкції проти "Роснефти" та "Лукойла", а також росіян, які організовують системне знищення українців дронами.

