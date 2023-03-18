В Венгрии призывают отозвать посла из РФ после выдачи ордера на арест Путина

Входящая в коалицию оппозиционных политических сил Партия "Диалог за Венгрию" предложила правительству страны отозвать посла из РФ и объявить нежелательным пребывание главы российской дипмиссии в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя партии Ричарда Барабаша, которое приводит 24.hu.

"Такое решение должно быть принято в свете того, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина", - говорится в заявлении.

Политик обосновал свое мнение о действиях России в Украине. Барабаш также заявил, что "Диалог за Венгрию" призывает национальный парламент проголосовать за вступление Финляндии и Швеции в НАТО, объясняя это необходимостью противостоять якобы угрозе со стороны РФ.

Эта партия входит в коалицию оппозиционных сил, которая на последних выборах в апреле 2022 года получила в Государственном собрании (однопалатном парламенте - ред.) Венгрии 57 из 199 мест.