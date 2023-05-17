В Венгрии возобновили движение поездов ранее поврежденной железной дорогой
В Венгрии возобновили движение поездов по железной дороге между Дебреценом и Ньиредьхазой, которая была повреждена в результате аварии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Венгерские коллеги сообщают о возобновлении движения ранее поврежденной в результате аварии железной дорогой между Дебреценом и Ньиредьхазой", - говорится в сообщении.
Следовательно, беспересадочные вагоны Киев-Будапешт-Вена возвращаются к привычным расписаниям движения:
- отправление из Киева в 13:16, Львов 19:59 - 20:25, Мукачево 00:19 - 00:24, Будапешт-Келети 08:20 - 08:40, прибытие в Вену в 11:21;
- в обратном направлении отправление из Вены в 16:42, Будапешт-Келете 19:19 - 19:40, Мукачево 06:48 - 06:53, Львов 11:00 - 11:23, прибытие в Киев в 18:30.⠀
Поезд EC 140/149 "Хортобадь" Вена-Захонь с вагоном Вена-Чоп также возвращается к привычному графику движения с сохранением всех пересадок:
- отправление из Вены в 16:42, Будапешт-Келете 19:19 - 19:40, прибытие в Чоп в 02:28;
- в обратном направлении отправление из Чопа в 03:28, Будапешт-Келете 08:20 - 08:40, прибытие в Вену в 11:21.
Поезда в сообщении Будапешт-Дебрецен-Мукачево следуют по привычному расписанию и маршруту без необходимости пересадки на автобусный шаттл для объезда поврежденного участка.
Напомним, 7 мая УЗ предупреждала о задержке поезда из Вены в Киев из-за аварии, которая произошла на венгерской железной дороге.
В связи с этим "Укрзализныця" опубликовала список альтернативных маршрутов и расписания всех поездов, соединяющих Украину и Венгрию.
Также УЗ предупредила об изменениях в ряде межгосударственных рейсов из-за аварии в Венгрии.
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