УЗ предупредила об изменениях в ряде межгосударственных рейсов из-за аварии в Венгрии

Сегодня, 12 мая, "Укрзализныця" предупредила об изменениях в ряде межгосударственных рейсов из-за аварии в Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Венгерские коллеги продолжают ликвидацию последствий железнодорожной аварии вблизи Уйфегерто, следовательно, по меньшей мере, до конца недели сохранятся изменения в маршрутах и расписаниях поездов", - сообщили в компании.

Напомним, что утром 7 мая грузовой поезд, перевозивший железную руду из Украины, следовал со станции Загонь в Австрию. Некоторые вагоны с маркировкой Rail Cargo Austria перевернулись, и из них высыпались перевозимые железорудные окатыши.

"Вероятно, понадобится несколько дней, чтобы восстановить железнодорожный путь после аварии грузового поезда", - заявил на пресс-конференции на месте происшествия руководитель региональной дирекции железной дороги в Дебрецене MAV Zrt. Аттила Ходнад.

По их словам, изменения коснутся сообщения Украина - Венгрия - Австрия, а именно:

Беспересадочные вагоны Киев - Вена и Вена - Киев через продолжительное время в дороге, вызванной объездом поврежденного участка железной дороги, будут следовать только в Будапешт.

Пассажиры с билетами в Вену могут воспользоваться поездами Будапешт - Вена, которые ежечасно отправляются со станции Будапешт-Келети.

В обратном направлении отправление из Вены без изменений в 16:42, однако не в украинских беспересадочных вагонах, а на поезде EC 149 "Хортобадь" Вена - Захонь (который из-за аварии ограничен в Дебрецен).

По прибытию в Будапешт вас будут ждать украинские беспересадочные вагоны, которые через объезд проблемного участка прибудут в Киев в 07:48 утра (вместо 18:30 предыдущих суток) в составе поезда №60 Чоп - Киев.

Поезда №31/33/34 "Латорица" Будапешт - Мукачево - Будапешт будут следовать без изменений маршрута и расписания движения, однако пассажирам будет предложена пересадка на автобусы на поврежденном участке Дебрецен - Ньиредьхаза.

Беспересадочный вагон Вена - Чоп будет курсировать только до станции Дебрецен, без изменений в расписании движения.

Лодочные рейсы Захонь - Чоп - 6 раз в сутки, без изменений.