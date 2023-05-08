Поезд из Вены задерживается на 6 часов. В УЗ назвали причину

В связи с ЧП на Венгерской железной дороге, беспересадочные вагоны Вена-Киев, которые отправились из Вены в воскресенье, 7 мая, опаздывают на 6 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ .

"По прибытию на ст. Чоп вагоны будут включены в состав поезда №82 Ужгород-Киев и прибудут в столицу 09.05.2023 (вместо 08.05.2023 в 19:30) в составе поезда №750", - говорится в сообщении.

В УЗ отметили, что задержка коснется и обратных поездов в Вену.

"Просим учитывать это при планировании пересадок и вылетов из будапештского аэропорта. "Укрзализныця" сделает все для максимально удобной стыковки по территории Украины, в случае внутренних пересадок просим заранее сообщать бригаду поезда или нашу горячую линию - 08005031112", - добавили в компании.

В УЗ рассказали, что в воскресенье утром 9 вагонов венгерского 35-вагонного грузового поезда с железной рудой сошли с рельсов между станциями Ujfehértó и Hajdúhadház. В настоящее время венгерские коллеги только начали подъем вагонов, поэтому восстановление железнодорожного пути и контактной сети продлится по меньшей мере день. Движение поездов между Hajdúhadház и Újfehértó приостановлено, венгерская железная дорога предлагает пересадки на подменный автобус, а венгерские и австрийские поезда в интерсите между Будапештом и Захонью будут курсировать между Будапештом и Ньиредьгазой через Мишкольц с длинным временем в пути.