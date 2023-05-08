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Поезд из Вены задерживается на 6 часов. В УЗ назвали причину

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Европа, Понедельник 08 мая 2023 10:14
Поезд из Вены задерживается на 6 часов. В УЗ назвали причину Фото: поезд из Вены в Киев задерживается на 6 часов из-за аварии в Венгрии 8 мая (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Наталия Гурковская

В связи с ЧП на Венгерской железной дороге, беспересадочные вагоны Вена-Киев, которые отправились из Вены в воскресенье, 7 мая, опаздывают на 6 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"По прибытию на ст. Чоп вагоны будут включены в состав поезда №82 Ужгород-Киев и прибудут в столицу 09.05.2023 (вместо 08.05.2023 в 19:30) в составе поезда №750", - говорится в сообщении.

В УЗ отметили, что задержка коснется и обратных поездов в Вену.

"Просим учитывать это при планировании пересадок и вылетов из будапештского аэропорта. "Укрзализныця" сделает все для максимально удобной стыковки по территории Украины, в случае внутренних пересадок просим заранее сообщать бригаду поезда или нашу горячую линию - 08005031112", - добавили в компании.

В УЗ рассказали, что в воскресенье утром 9 вагонов венгерского 35-вагонного грузового поезда с железной рудой сошли с рельсов между станциями Ujfehértó и Hajdúhadház. В настоящее время венгерские коллеги только начали подъем вагонов, поэтому восстановление железнодорожного пути и контактной сети продлится по меньшей мере день. Движение поездов между Hajdúhadház и Újfehértó приостановлено, венгерская железная дорога предлагает пересадки на подменный автобус, а венгерские и австрийские поезда в интерсите между Будапештом и Захонью будут курсировать между Будапештом и Ньиредьгазой через Мишкольц с длинным временем в пути.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в следующем месяце планирует запустить тестовый контрейлерный поезд в страны Евросоюза.

Напомним, с 24 апреля "Укрзализныця" запустила новый беспересадочный вагон сообщением Вена - Чоп - Вена. Он позволит удобнее возвращаться из Австрии и Венгрии в Украину.

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