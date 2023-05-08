ua ru
Пн, 08 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В "УЗ" озвучили альтернативные маршруты в Вену из-за аварии на железной дороге

Новина українською →
Украина, Понедельник 08 мая 2023 18:18
В "УЗ" озвучили альтернативные маршруты в Вену из-за аварии на железной дороге Фото: в "УЗ" озвучили альтернативные маршруты в Вену из-за аварии на железной дороге (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Наталья Кава

Восстановление пути между Дебреценом и Ньиредьхазой может занять длительное время. Поэтому в "Укрзалізниці" опубликовали список альтернативных маршрутов и расписания всех соединяющих Украину и Венгрию поездов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

Как рассказали в компании, беспересадочные вагоны Вена - Киев будут следовать альтернативным маршрутом через Мишкольц с задержкой до 6 часов.

"Пассажиров, которые будут выезжать из столицы Австрии сегодня, ждет несколько иная схема, ведь украинские вагоны из-за аварии в Венгрии не успеют добраться до Вены и будут ждать в Будапеште", - сказано в сообщении.

Также будет организован проезд поездом №149 "Хортобадь" из Вены в Будапешт, время отправления из Вены - 16:42, а уже в столице Венгрии можно будет перейти в украинские вагоны. В свою очередь указанные вагоны поедут объездным маршрутом: вместе с 149-м поездом до Дебрецена. Уже из Дебрецена отдельным локомотивом до Ньиредьхазы, из Ньиредьхазы в составе поезда №6210 до Захони, после чего в Чопе будут прицеплены к украинскому рейсу 60/59 Чоп - Киев.

"Количество "переприцепок" в таком случае указываем чисто для информации, наш пассажир может не покидать свой вагон с момента попадания в него и до приезда в Киев", - отметили в ведомстве.

Однако, если точкой прибытия является не Киев, необходимо заранее проинформировать поездную бригаду: например, для пассажиров стрыйского направления будет организована пересадка в Чопе на поезд №81.

Второй маршрут - поезд EC 140/149 "Хортобадь" Вена - Захонь с вагоном Вена - Чоп ограничит маршрут до Дебрецена, расписание движения без изменений.

Поезд №31/33/34 "Латорица" Будапешт-Мукачево будет следовать без изменений в маршруте и расписании движения, однако пассажирам будет предложена пересадка на автобусы на проблемном участке Дебрецен - Ньиредьхаза

Шесть раз в сутки будут курсировать челночные рейсы Захонь-Чоп.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в связи с ЧП на Венгерской железной дороге, беспересадочные вагоны Вена-Киев, отправившиеся из Вены в воскресенье, 7 мая, опаздывают на 6 часов.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в следующем месяце планирует запустить тестовый контрейлерный поезд в страны Евросоюза.

Напомним, с 24 апреля "Укрзализныця" запустила новый беспересадочный вагон сообщением Вена-Чоп-Вена. Он позволит удобнее возвращаться из Австрии и Венгрии в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Венгрия потяг
NEWS
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне