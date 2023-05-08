В "УЗ" озвучили альтернативные маршруты в Вену из-за аварии на железной дороге
Восстановление пути между Дебреценом и Ньиредьхазой может занять длительное время. Поэтому в "Укрзалізниці" опубликовали список альтернативных маршрутов и расписания всех соединяющих Украину и Венгрию поездов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
Как рассказали в компании, беспересадочные вагоны Вена - Киев будут следовать альтернативным маршрутом через Мишкольц с задержкой до 6 часов.
"Пассажиров, которые будут выезжать из столицы Австрии сегодня, ждет несколько иная схема, ведь украинские вагоны из-за аварии в Венгрии не успеют добраться до Вены и будут ждать в Будапеште", - сказано в сообщении.
Также будет организован проезд поездом №149 "Хортобадь" из Вены в Будапешт, время отправления из Вены - 16:42, а уже в столице Венгрии можно будет перейти в украинские вагоны. В свою очередь указанные вагоны поедут объездным маршрутом: вместе с 149-м поездом до Дебрецена. Уже из Дебрецена отдельным локомотивом до Ньиредьхазы, из Ньиредьхазы в составе поезда №6210 до Захони, после чего в Чопе будут прицеплены к украинскому рейсу 60/59 Чоп - Киев.
"Количество "переприцепок" в таком случае указываем чисто для информации, наш пассажир может не покидать свой вагон с момента попадания в него и до приезда в Киев", - отметили в ведомстве.
Однако, если точкой прибытия является не Киев, необходимо заранее проинформировать поездную бригаду: например, для пассажиров стрыйского направления будет организована пересадка в Чопе на поезд №81.
Второй маршрут - поезд EC 140/149 "Хортобадь" Вена - Захонь с вагоном Вена - Чоп ограничит маршрут до Дебрецена, расписание движения без изменений.
Поезд №31/33/34 "Латорица" Будапешт-Мукачево будет следовать без изменений в маршруте и расписании движения, однако пассажирам будет предложена пересадка на автобусы на проблемном участке Дебрецен - Ньиредьхаза
Шесть раз в сутки будут курсировать челночные рейсы Захонь-Чоп.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в связи с ЧП на Венгерской железной дороге, беспересадочные вагоны Вена-Киев, отправившиеся из Вены в воскресенье, 7 мая, опаздывают на 6 часов.
Как сообщалось, "Укрзализныця" в следующем месяце планирует запустить тестовый контрейлерный поезд в страны Евросоюза.
Напомним, с 24 апреля "Укрзализныця" запустила новый беспересадочный вагон сообщением Вена-Чоп-Вена. Он позволит удобнее возвращаться из Австрии и Венгрии в Украину.
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