В "УЗ" озвучили альтернативные маршруты в Вену из-за аварии на железной дороге

Восстановление пути между Дебреценом и Ньиредьхазой может занять длительное время. Поэтому в "Укрзалізниці" опубликовали список альтернативных маршрутов и расписания всех соединяющих Украину и Венгрию поездов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

Как рассказали в компании, беспересадочные вагоны Вена - Киев будут следовать альтернативным маршрутом через Мишкольц с задержкой до 6 часов.

"Пассажиров, которые будут выезжать из столицы Австрии сегодня, ждет несколько иная схема, ведь украинские вагоны из-за аварии в Венгрии не успеют добраться до Вены и будут ждать в Будапеште", - сказано в сообщении.

Также будет организован проезд поездом №149 "Хортобадь" из Вены в Будапешт, время отправления из Вены - 16:42, а уже в столице Венгрии можно будет перейти в украинские вагоны. В свою очередь указанные вагоны поедут объездным маршрутом: вместе с 149-м поездом до Дебрецена. Уже из Дебрецена отдельным локомотивом до Ньиредьхазы, из Ньиредьхазы в составе поезда №6210 до Захони, после чего в Чопе будут прицеплены к украинскому рейсу 60/59 Чоп - Киев.

"Количество "переприцепок" в таком случае указываем чисто для информации, наш пассажир может не покидать свой вагон с момента попадания в него и до приезда в Киев", - отметили в ведомстве.

Однако, если точкой прибытия является не Киев, необходимо заранее проинформировать поездную бригаду: например, для пассажиров стрыйского направления будет организована пересадка в Чопе на поезд №81.

Второй маршрут - поезд EC 140/149 "Хортобадь" Вена - Захонь с вагоном Вена - Чоп ограничит маршрут до Дебрецена, расписание движения без изменений.

Поезд №31/33/34 "Латорица" Будапешт-Мукачево будет следовать без изменений в маршруте и расписании движения, однако пассажирам будет предложена пересадка на автобусы на проблемном участке Дебрецен - Ньиредьхаза

Шесть раз в сутки будут курсировать челночные рейсы Захонь-Чоп.