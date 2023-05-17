В Угорщині відновили рух поїздів раніше пошкодженою залізницею

В Угорщині відновили рух поїздів залізницею між Дебреценом та Ньїредьхазою, яка була пошкоджена внаслідок аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Поїзди у сполученні Будапешт-Дебрецен-Мукачево прямують за звичним розкладом та маршрутом без необхідності пересадки на автобусний шатл для обʼїзду пошкодженої ділянки.

Поїзд EC 140/149 "Хортобадь" Відень-Захонь з вагоном Відень-Чоп також повертається до звичного графіку руху зі збереженням усіх пересадок:

"Угорські колеги повідомляють про відновлення руху раніше пошкодженою внаслідок аварії залізницею між Дебреценом та Ньїредьхазою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 травня УЗ попереджала про затримку потяга з Відня до Києва через аварію, яка сталася на угорській залізниці.

У зв'язку з цим "Укрзалізниця" опублікували список альтернативних маршрутів та розклади усіх поїздів, що сполучають Україну та Угорщину.

Також УЗ попередила про зміни в низці міждержавних рейсів через аварію в Угорщині.

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