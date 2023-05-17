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В Угорщині відновили рух поїздів раніше пошкодженою залізницею

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Угорщина, Середа 17 травня 2023 17:30
В Угорщині відновили рух поїздів раніше пошкодженою залізницею Фото: в Угорщині відновили рух поїздів раніше пошкодженою залізницею (facebook.com/mavstart.nemzetkozi)
Автор: Тетяна Степанова

В Угорщині відновили рух поїздів залізницею між Дебреценом та Ньїредьхазою, яка була пошкоджена внаслідок аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Угорські колеги повідомляють про відновлення руху раніше пошкодженою внаслідок аварії залізницею між Дебреценом та Ньїредьхазою", - йдеться в повідомленні.

Відтак безпересадкові вагони Київ-Будапешт-Відень повертаються до звичних розкладів руху:

  • відправлення з Києва о 13:16, Львів 19:59 - 20:25, Мукачево 00:19 - 00:24, Будапешт-Келеті 08:20 - 08:40, прибуття до Відня об 11:21;
  • у зворотному напрямку відправлення з Відня о 16:42, Будапешт-Келеті 19:19 - 19:40, Мукачево 06:48 - 06:53, Львів 11:00 - 11:23, прибуття до Києва о 18:30.

Поїзд EC 140/149 "Хортобадь" Відень-Захонь з вагоном Відень-Чоп також повертається до звичного графіку руху зі збереженням усіх пересадок:

  • відправлення з Відня о 16:42, Будапешт-Келеті 19:19 - 19:40, прибуття у Чоп о 02:28;
  • у зворотному напрямку відправлення з Чопа о 03:28, Будапешт-Келеті 08:20 - 08:40, прибуття до Відня об 11:21.

Поїзди у сполученні Будапешт-Дебрецен-Мукачево прямують за звичним розкладом та маршрутом без необхідності пересадки на автобусний шатл для обʼїзду пошкодженої ділянки.

Нагадаємо, 7 травня УЗ попереджала про затримку потяга з Відня до Києва через аварію, яка сталася на угорській залізниці.

У зв'язку з цим "Укрзалізниця" опублікували список альтернативних маршрутів та розклади усіх поїздів, що сполучають Україну та Угорщину.

Також УЗ попередила про зміни в низці міждержавних рейсів через аварію в Угорщині.

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Укрзалізниця Угорщина
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