ЕС хочет наказать Орбана, бойкотируя внешнеполитический саммит Венгрии, - Politico

Министры иностранных дел Европейского Союза намерены пренебречь саммитом по иностранным делам в Будапеште в августе, организовав собственный "формальный" саммит на то же время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Венгрия, председательствующая в Совете ЕС, планирует провести саммит по иностранным делам в Будапеште 28-29 августа.

Но после того, как премьер-министр этой страны Виктор Орбан препятствовал оказанию помощи Украине и самовольно встретился с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином, многие министры иностранных дел ищут способ избежать еще одного, как они считают, пропагандистского шоу Орбана.

По словам трех дипломатов ЕС, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель созовет министров на "формальный" совет по иностранным делам одновременно с саммитом Орбана.

"Если в этот же день состоится официальный совет по иностранным делам, организованный высоким представителем [Боррелем], министры не смогут поехать в Будапешт", - сказал один из дипломатов.

Другой добавил, что, бойкотируя встречу в Будапеште, другие министры иностранных дел хотят "отправить четкий сигнал, что Венгрия не выступает от имени ЕС".

По данным Politico, этот план уже неофициально обсуждался с несколькими странами ЕС, включая Францию и Германию. В среду команда Борреля представит план 27 постоянным представителям ЕС.

Возмутительные контакты Орбана