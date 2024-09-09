Орбан готовит на сентябрь "эффективное появление" для "миротворческой миссии" по Украине, - СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что его так называемая "миротворческая миссия" по полномасштабной войне в Украине продолжается. В сентябре возможно ее "эффектное" появление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание ATV .

О "миротворческой миссии" Орбан рассказал во время пикника в Кьоцее. Во время разговора с журналистами, он отметил, что его миссия является "непрерывной".

"Он работал над ней летом, и намекнул, что в сентябре будет "эффектное" ее ("миротворческой миссии", - ред.) появление, но никакой конкретики не предоставил", - пишет издание.

"Миротворческая миссия" Орбана

В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил визит в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта встреча стала первой за 12 лет. Уже 5 июля Орбан отправился в Москву, где обсуждал вопросы с президентом России Владимиром Путиным.

8 июля венгерский премьер также провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Позже он написал письмо президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС в котором заявил, что якобы новые мирные переговоры между Россией и Украиной, по мнению Москвы и Пекина, состоятся до конца года.

Подробнее о визите Орбана в Москву, его цели и реакции европейских лидеров можно узнать в материале РБК-Украина.