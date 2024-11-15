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Канцлер Австрии о решении РФ прекратить поставки газа: не поддадимся шантажу Путина

Вена, Пятница 15 ноября 2024 21:13
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Канцлер Австрии о решении РФ прекратить поставки газа: не поддадимся шантажу Путина Фото: Карл Нехаммер, канцлер Австрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия уже завтра, 16 ноября, прекратит поставки газа в Австрию. Но страна готова к такому сценарию.

Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kronen Zeitung.

Глава австрийского правительства рассказал, что в пятницу днем ему сообщили о намерении "Газпрома" прекратить поставки газа в субботу утром.

По словам Нехаммера, это означает, что произойдет то, "к чему Австрия готовилась с начала войны в Украине".

"Мы также показываем, что не позволим Путину нас шантажировать. Путину не удастся сбить Австрию и ЕС с курса", - добавил канцлер.

Он отметил, что у Австрии достаточно мощностей, чтобы получать газ из других регионов, а хранилища в стране заполнены на 93%.

Прекращение поставок газа

Стоит заметить, что ранее арбитражный суд обязал “Газпром” выплатить австрийской компании OMV 230 млн евро из-за нерегулярных поставок газа.

Компания допускала, что такое решение суда может привести к тому, что Россия прекратит поставки газа.

На этом фоне газ в Европе подорожал, фьючерсы на газ достигли самого высокого уровня за год.

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Газпром Российская Федерация Австрия
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