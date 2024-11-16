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США планируют ввести санкции против одного из крупнейших банков России, - СМИ

США, Суббота 16 ноября 2024 19:43
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США планируют ввести санкции против одного из крупнейших банков России, - СМИ Фото: США планируют ввести санкции против Газпрома (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность внесения "Газпромбанка" в санкционный список. Это третий по размеру активов банк в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.

Издание отметило, что "Газпромбанк" является "хабом" для газовых расчетов между Россией и Европой.

Как сообщают источники издания, "Газпрому" будут запрещены любые сделки с американскими банками. А само решение о санкциях могу быть принято уже до конца ноября.

Источники заявили, что США уже даже сообщили об этом партнерам по G7.

Санкции против России

Напомним, что во время встречи страны G7 сошлись в том, что Россия является единственным препятствием для мира в Украине.

Соединенные Штаты вместе с тем решили провести расследование в отношении российских клиентов в крупнейшем банке Швейцарии. Ситуация изменилась после покупки Credit Suisse, что усилило контроль над одним из крупнейших в мире управляющих активами.

Между тем, Великобритания объявила о введении крупнейшего пакета санкций, направленного против российского "теневого флота" нефтяных танкеров.

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