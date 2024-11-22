В Угорщині назвали "атакою на суверенітет" санкції США проти "Газпромбанку"
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що санкції США проти "Газпромбанку" ставлять під загрозу енергетичну безпеку деяких країн Центральної Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За його словами, таке рішення США нібито є "атакою на наш (Угорщини - ред.) суверенітет". Саме тому Угорщина "розглядає ситуацію з міністрами енергетики Туреччини, Азербайджану, Болгарії та Сербії".
"Угорщина вдячна Туреччині, Болгарії та Сербії за забезпечення дуже безпечного, дуже надійного і дуже стабільного транзиту (газу - ред.)", - заявив Сійярто.
Варто нагадати, що Угорщина, Словаччина, Австрвя та низка інших країн ЄС все ще залежать від поставок російського газу. Для того, щоб оплачувати ці поставки вони країни і використовували підсанкційний "Газпромбанк".
За даними Bloomberg, якщо РФ припинить поставки газу до Європи, це може збільшити конкуренцію за глобальні поставки і призвести до зростання цін на блакитне паливо, що вдарить по європейцям.
Що відомо про "Газпромбанк"
Нещодавно ми писали про те, адміністрація президента США Джо Байдена розглядала можливість занесення "Газпромбанку" до санкційного списку.
Також повідомлялось, що на тлі ситуації з "Газпромом" газ у Європі подорожчав, ф'ючерси на газ досягли найвищого рівня за рік.
А канцлер Австрії Карл Нехаммер прокоментував рішення "Газпрому" і заявив, що країна не піддасться на шантаж.
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