Венгрия сделала резкий шаг относительно России: что решил Мадьяр
Россия является угрозой не только для Венгрии, но и для безопасности Европы и международного порядка.
К такому выводу пришли премьер-министр страны Петер Мадьяр и его правительство, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Венгерский вестник".
Новая официальная позиция Будапешта по отношению к РФ отражена в инструкциях для венгерской делегации на 81-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН.
Следует отметить, что этот документ подписал именно Петер Мадьяр.
В нем идет речь о том, что Венгрия осуждает войну России против Украины и поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ.
Кроме того, указано, что Будапешт признает право Украины на самооборону.
Отдельно в документе упоминается, что действия России представляют угрозу для Венгрии, Европы и международного порядка.
Более того, указанр, что они создают серьезные риски для венгерского меньшинства, проживающего на Закарпатье.
На этом фоне правительство Петера Мадьяра объявило о поддержке усилий, нацеленных на старт переговоров для достижения продолжительного мира и долгосрочных гарантий безопасности.
Кстати, после победы на парламентских выборах осенью Мадяр также публично заявлял, что Россия представляет угрозу для Европы.
Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский написал Мадьяру открытое письмо и пригласил в Киев.
Также мы объясняли, почему Венгрия снова блокирует вступление Украины в ЕС.
Более того, недавно выяснилось, что Петер Мадьяр подозревает Россию в срыве "соглашения века".