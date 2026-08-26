ua en ru
Ср, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Венгрия сделала резкий шаг относительно России: что решил Мадьяр

14:42 26.08.2026 Ср
2 мин
Произошел новый разворот Будапешта в отношениях с Москвой
aimg Юлия Капитонова
Венгрия сделала резкий шаг относительно России: что решил Мадьяр Фото: Петер Мадьяр (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Россия является угрозой не только для Венгрии, но и для безопасности Европы и международного порядка.

К такому выводу пришли премьер-министр страны Петер Мадьяр и его правительство, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Венгерский вестник".

Новая официальная позиция Будапешта по отношению к РФ отражена в инструкциях для венгерской делегации на 81-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН.

Следует отметить, что этот документ подписал именно Петер Мадьяр.

В нем идет речь о том, что Венгрия осуждает войну России против Украины и поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ.

Кроме того, указано, что Будапешт признает право Украины на самооборону.

Отдельно в документе упоминается, что действия России представляют угрозу для Венгрии, Европы и международного порядка.

Более того, указанр, что они создают серьезные риски для венгерского меньшинства, проживающего на Закарпатье.

На этом фоне правительство Петера Мадьяра объявило о поддержке усилий, нацеленных на старт переговоров для достижения продолжительного мира и долгосрочных гарантий безопасности.

Кстати, после победы на парламентских выборах осенью Мадяр также публично заявлял, что Россия представляет угрозу для Европы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский написал Мадьяру открытое письмо и пригласил в Киев.

Также мы объясняли, почему Венгрия снова блокирует вступление Украины в ЕС.

Более того, недавно выяснилось, что Петер Мадьяр подозревает Россию в срыве "соглашения века".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Венгрия Петер Мадьяр
Новости
Илон Маск получил орден Свободы от Зеленского
Илон Маск получил орден Свободы от Зеленского
Аналитика
Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут
Роман Кот, Милан Лелич Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут