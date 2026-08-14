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Мадьяр подозревает Россию в срыве "соглашения столетия"

13:10 14.08.2026 Пт
2 мин
Премьер приказал проверить весь проект
aimg Юлия Капитонова
Мадьяр подозревает Россию в срыве "соглашения столетия" Фото: Петер Мадьяр, премьер-министр Венгрии (Getty Images)
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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр имеет много вопросов к реализации соглашения, которое его предшественник Виктор Орбан заключил с российской государственной атомной компанией "Росатом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Мадьяр подверг сомнению одно из ключевых соглашений Орбана с Россией относительно венгерской АЭС "Пакш". Этот проект получил название "Пакш-II", а само соглашение было заключено еще в 2014 году.

Тогда Будапешт и Москва договорились, что "Росатом" построит пятый и шестой блоки с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200.

Сам Орбан с бравадой заявлял, что это "соглашение столетия", однако его преемник не скрывает своего возмущения.

"Эти планы были одобрены, несмотря на то, что атомные электростанции, которые не работают с замкнутой системой охлаждения и столь уязвимые к воздействию окружающей среды, в мире уже не строятся", - заметил Мадьяр.

Важно понимать, что аномальная летняя жара в Европе спровоцировала рекордное понижение уровня воды в реке Дунай. В результате произошло резкое сокращение мощности венгерской АЭС "Пакш". Следует отметить, что она обычно обеспечивает около трети электроэнергии страны.

На фоне последних событий Мадьяр напомнил, что "Пакш-II" должен был заработать еще до 2024 года, однако этого до сих пор не произошло.

По его словам, фактически Венгрия потратила примерно 1 000 миллиардов форинтов (2,8 млрд евро - ред.) на площадку, которую он описал как не более чем склады и "две большие бетонные ямы".

"Я действительно не вижу, чтобы они (россияне - ред.) соблюдали условия контракта", - возмутился Мадьяр.

Он также добавил, что приказал правительству провести тотальный осмотр этого проекта.

Кстати, ранее РБК-Украина рассказывало, что новым президентом Венгрии стал критик Орбана.

Кроме того, мы объясняли, почему команда Петера Мадьяра блокирует вступление Украины в ЕС.

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