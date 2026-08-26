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Угорщина зробила різкий крок щодо Росії: що вирішив Мадяр

14:42 26.08.2026 Ср
2 хв
Відбувся новий розворот Будапешта у відносинах із Москвою
aimg Юлія Капітонова
Угорщина зробила різкий крок щодо Росії: що вирішив Мадяр Фото: Петер Мадяр (Getty Images)
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Росія є загрозою не лише для Угорщини, а й для безпеки Європи та міжнародного порядку.

До такого висновку дійшли прем'єр-міністр країни Петер Мадяр та його уряд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Угорський вісник".

Нова офіційна позиція Будапешта щодо РФ відображена в інструкціях для угорської делегації на 81-шу сесію Генеральної асамблеї ООН.

Варто зазначити, що цей документ підписав саме Петер Мадяр.

У ньому йдеться про те, що Угорщина засуджує війну Росії проти України та підтримує її суверенітет і територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів.

Окрім того, вказано, що Будапешт визнає право України на самооборону.

Окремо в документі наголошується, що дії Росії становлять загрозу для Угорщини, Європи та міжнародного порядку.

Ба більше, зазначається, що вони створюють серйозні ризики для угорської меншини, яка проживає на Закарпатті.

На цьому тлі уряд Петера Мадяра оголосив про підтримку зусиль, націлених на старт перемовин для досягнення тривалого миру та довгострокових гарантій безпеки.

До речі, після перемоги на парламентських виборах восени Мадяр також публічно заявляв, що Росія становить загрозу для Європи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський написав Мадяру відкритого листа і запросив до Києва.

Також ми пояснювали, чому Угорщина знову блокує вступ України в ЄС.

Ба більше, нещодавно з'ясувалося, що Петер Мадяр підозрює Росію у зриві "угоди століття".

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