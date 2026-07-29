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Венгрия снова блокирует вступление Украины в ЕС: чего требует Мадьяр

12:08 29.07.2026 Ср
2 мин
Вероятно, потребуется политическое вмешательство
aimg Юлия Капитонова
Венгрия снова блокирует вступление Украины в ЕС: чего требует Мадьяр Фото: Петер Мадьяр, премьер-министр Венгрии (Getty Images)
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Венгрия заблокировала переговоры по двум кластерам по вступлению Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам источников, Будапешт отложил открытие второго и третьего переговорных кластеров, касающихся интеграции в единый рынок, а также экономической и социальной политики.

Более того, команда венгерского лидера Петера Мадьяра требует не ускорять процедуры вступления Украины в Евросоюз.

По убеждению Financial Times, последние действия Будапешта свидетельствуют о нежелании венгерских властей окончательно отказаться от предыдущей политики в отношении Украины.

Один из дипломатов ЕС назвал задержку "временной преградой", которую, вероятно, удастся устранить. В то же время, европейские чиновники считают, что для сохранения поддержки Венгрии теперь, скорее всего, понадобится прямое политическое вмешательство.

Венгерский премьер-министр изначально выступал против ускорения вступления Украины в ЕС. Кроме того, давно анонсированный саммит с президентом Украины Владимир Зеленский до сих пор не состоялся.

Представитель правительства Венгрии заявил, что Будапешт выступает против любой "ускоренной процедуры" для Украины, считая, что Киев не должен получать более благоприятные условия, чем страны Западных Балкан, годами выполняющие требования для вступления в ЕС.

Кстати, раньше мы рассказывали, что ЕС пересматривает временную защиту украинцев, а также объясняли, к чему готовиться мужчинам и женщинам.

Более того, стало известно, что Петер Мадьяр пошел против ЕС в вопросе убежища для украинских мужчин.

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