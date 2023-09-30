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Венгрия считает недостаточными шаги Украины в отношении OTP Bank

Венгрия, Суббота 30 сентября 2023 17:14
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Венгрия считает недостаточными шаги Украины в отношении OTP Bank Фото: Венгрия считает, что шаги Украины в отношении ОТП Банка недостаточны (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Венгрия считает, что временное исключение Украиной будапештского OTP Bank из списка "международных спонсоров войны" существенно не меняет ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, Венгрия считает, что временное исключение будапештского OTP Bank из украинского списка "международных спонсоров войны" в попытке разблокировать военную помощь Европейского Союза не меняет ситуацию.

Представитель МИД Венгрии Мате Пачолай заявил, что эти усилия не являются "существенным изменением", и Венгрия не будет способствовать дальнейшему финансированию ЕС для передачи вооружений Украине до тех пор, пока OTP, крупнейший кредитор страны, не будет навсегда вычеркнут из списка.

Напомним, что в мае этого года Национальное агентство по предотвращению коррупции решило внести венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны.

Изменения в копье "международных спонсоров войны"

Вчера, украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции кроме Венгерского ОТП также временно исключило пять греческих судоходных компаний из своего списка.

Эти шаги были сделаны после "переговоров между представителями агентства и представителями компаний и правительств этих стран" о прекращении сотрудничества с Россией, сообщает киевское ведомство.

И по мнению агентства, эти действия должны были бы привести к разблокированию Венгрией 500 миллионов евро (529 миллионов долларов) жизненно важной военной помощи ЕС и устранить возможность блокирования Грецией будущего пакета санкций ЕС, направленного на Россию.

Отношение Венгрии к статусу OTP Bank

В мае Национальное агентство по предотвращению коррупции решило внести венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны.

OTP входит в число 50 крупнейших банков России, а по ряду направлений входит в лидеры рынка. Согласно отчетности OTP Group за 2021 год, чистая прибыль российского банка составила 37,6 млрд форинтов, или 7,6% от совокупной прибыли группы.

Почти сразу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешту будет сложно договориться с Европейским союзом о новых санкциях против России.

Позже Сийярто снова заявлял, что Венгрия будет продолжать блокировать средства Евросоюза на военную помощь Украине, если Украина не исключит венгерский банк OTP из списка международных спонсоров войны.

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