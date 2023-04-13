ua ru
Чт, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НАПК внесло Xiaomi в список международных спонсоров войны: названа причина

Новина українською →
Четверг 13 апреля 2023 18:28
НАПК внесло Xiaomi в список международных спонсоров войны: названа причина Фото: НАПК внесло Xiaomi в список международных спонсоров войны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Национальное агентство по предотвращению коррупции решило внести китайскую компанию Xiaomi Corporation в список международных спонсоров войны. Она продолжает свою работу в России, несмотря на агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"НАПК внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны из-за того, что компания не просто продолжила свою работу в России после полномасштабного вторжения, но до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в государстве-террористе", - сказано в сообщении агентства.

Там отмечают, что с 2018 года и по сегодняшний день китайская компания является лидером по продажам в России. Она обладает большой сетью официальных магазинов на территории страны-агрессора.

При этом, по данным НАПК, пока россияне наносили удары по Украине, Xiaomi увеличила свои поставки в Россию на 39% в третьем квартале 2022 года.

"Сейчас же компания активно восстанавливает набор персонала в свои российские офисы и объявила об официальном старте продаж флагманских смартфонов. Это прямо свидетельствует о том, что Xiaomi Corporation спонсирует военную агрессию России против Украины", - добавляют в агентстве.

Теперь компанию внесут в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском. Ее используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

Напомним, ранее стало известно, что в список спонсоров войны внесли также и банковскую группу Raiffeisen Bank, которая продолжает работу в России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАЗК Xiaomi Война России против Украины
NEWS
Германия разрешила Польше передать истребители МиГ-29 Украине, - СМИ
Германия разрешила Польше передать истребители МиГ-29 Украине, - СМИ
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно