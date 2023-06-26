Венгрия снова заблокировала транш ЕС на военную помощь Украине

Венгрия не поддержала выделение очередного транша Евросоюза в размере около 500 миллионов евро на военную помощь Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo News .

"Мы готовы изменить свое мнение, если украинцы положат конец нелепому, лживому положению, в соответствии с которым крупнейший венгерский банк OTP находится в списке международных спонсоров войны", - заявил глава МИД Венгрии.

Стоит заметить, что этот же транш Венгрия уже блокировала в мае. Причиной тогда тоже оказалось внесение OTP Bank в список международных спонсоров войны.

Что не так с OTP Bank

Напомним, 4 мая Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло OTP Bank в международный список спонсоров войны.

Такое решение в НАПК объяснили тем, что крупнейший венгерский банк продолжил свою деятельность в России, несмотря на полномасштабное вторжение войск РФ в Украину, и фактически признал так называемые "Л/ДНР".

Таким образом, компанию внесли в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском. Ее используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.