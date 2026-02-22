RU

Венгрия сорвет последнюю попытку ЕС принять юбилейные санкции против РФ

Фото: Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии (flickr.com photos vladacg)
Автор: Валерий Ульяненко

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна собирается ветировать 20-й пакет санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление венгерского министра в соцсети X.

Читайте также: Осталась последняя попытка? В ЕС не смогли согласовать юбилейные санкции против РФ

"На завтрашнем заседании Совета по иностранным делам ЕС планирует принять 20-й пакет санкций. Венгрия заблокирует его", - подчеркнул Сийярто.

Глава МИД Венгрии заявил, что его страна не позволит принимать важные для Украины решения, пока Киев не восстановит нефтяной транзит в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

Что известно о 20-м пакете санкций

Напомним, 6 февраля Еврокомиссия представила проект 20-го пакета санкций против РФ, который планируется утвердить до 24 февраля - четвертой годовщины полномасштабного вторжения.

Главный удар направлен на энергетику и финансовую систему: предлагается ввести тотальный запрет на морские услуги для российской нефти, расширить санкционный список "теневого флота" до 640 судов и заблокировать обслуживание танкеров.

Отметим, несколько стран ЕС стремятся к ослаблению юбилейного пакета санкций против агрессора. Речь идет о предложениях Еврокомиссии по ограничениям против иностранных портов и банков, которые помогают России нелегально продавать нефть.

Согласно данным СМИ, несколько европейских столиц выразили обеспокоенность предложениями наложить ограничения на стратегические порты в Грузии и Индонезии в рамках 20-го пакета санкций против РФ.

Кроме того, по данным источников, Италия и Испания выступают против санкций в отношении банка на Кубе. Это единственное финансовое учреждение на острове, которое работает с иностранными валютами и обслуживает дипломатов и граждан ЕС.

